تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "النايفات" 20.9 مرة

أعلنت شركة النايفات للتمويل "النايفات"، إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية في توفير حلول التمويل للأفراد في السعودية، إلى جانب مستشارها المالي شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، اليوم عن انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بنجاح في اكتتابها العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها، إن فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد بدأت بتاريخ 7 نوفمبر 2021، وانتهت بتاريخ 8 نوفمبر 2021 بمشاركة 1,021,759 فرد وطلبات بقيمة نحو 2.5 مليار ريال، بتغطية فاقت المستهدف بنسبة 20.95 مرة. وذلك في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 3.5 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة بالسعر النهائي لأسهم الطرح عند 34 ريال سعودي للسهم الواحد.

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وبدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بتاريخ 28 أكتوبر 2021، ووصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 162 مليار ريال بمعدل تغطية فاق المستهدف بـ 136 مرة.

وتوزعت التغطية على الشركات السعودية وتشمل الشركات المدرجة والشركات الخاصة وشركات التأمين ومؤسسات السوق المالية بنسبة تغطية بلغت 92 مرة، والصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل مؤسسات السوق المالية بنسبة تغطية بلغت 37 مرة، والمستثمرون الغير سعوديين من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون عن طريق اتفاقيات المبادلة بنسبة تغطية بلغت 5 مرات، والمؤسسات الحكومية مرتين.

وبناءً على مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، تم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات إلى 31.5 مليون سهم تمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح.

وخصصت الشركة ما لا يقل عن 3 من الأسهم لكل مكتتب. وتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة نحو 0.6188%، بناءً على حجم طلب كل فرد مقارنة بإجمالي الأسهم المتبقية المكتتب عليها. وسيتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2021.

تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 34 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني وصول القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 3.4 مليار ريال.

ويصل الحجم الإجمالي للطرح إلى 1.19 مليار ريال.