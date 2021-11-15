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رئيس شركة بوينغ للعربية: 44 ألف طائرة جديدة تدخل السوق خلال 20 سنة

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طيران

رئيس شركة بوينغ للعربية: 44 ألف طائرة جديدة تدخل السوق خلال 20 سنة

مايكل آرثر: انتعاش الطلب بسرعة على الطائرات الجديدة وتسليم الطلبيات السابقة

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس شركة بوينغ الدولية مايكل آرثر، في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض دبي للطيران التعافي السريع في الطلب على الطائرات الجديدة، وتسليم الطلبيات السابقة.

وكشف أن "بوينغ" تقوم بتحويل بعض طائرات نقل الركاب إلى طائرات شحن جوي لتلبية الطلب متوقعا دخول 44 ألف طائرة جديدة إلى السوق خلال 20 سنة.

ووصف آرثر طائرات "بوينغ" الجديدة بأنها تعد أكثر كفاءة في استخدام الوقود بنسبة 25%.

وشرح أن الطلب في السوق الآن بدأ بالانتعاش بسرعة كبيرة وهذا يشمل الطلبيات الجديدة وتسليم الطلبيات السابقة، وسيبدأ الطلب على الطائرات الضيقة من قبل لتلبية الطلب المحلي ثم سينتقل إلى الطائرات الكبيرة مثل 737 Max لتلبية الطلب الدولي.

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وأشار إلى السوق الآخر الذي "أثار اهتمامنا مؤخراً هو سوق الشحن الجوي، إذ لم نشهد تاريخياً مثل هذا الطلب على الطائرات المخصصة للشحن، ونبيع مثل هذه الطائرات بسرعة ولأن الطلب عال جداً نقوم بتحويل بعض طائراتنا المخصصة لنقل الركاب إلى طائرات شحن جوي. فبعد كوفيد الأشخاص يريدون الحصول على طلباتهم من التجارة الإلكترونية مثل أمازون وغيرها بسرعة".

وأفاد أنه "لو نظرنا إلى العشرين سنة القادمة نتوقع أن 44 ألف طائرة جديدة ستدخل إلى السوق العالمي، ونحو نصف هذا الرقم سيكون استبدالا لطائرات قديمة والنصف الآخر لتلبية النمو في خطط التوسع، أما بعد 10 سنوات سيكون الطلب على الطائرات نصف ذلك أو أقل، وأيضاً نصفها للاستبدال ونصفها لتلبية النمو".

وأضاف أن "من الأمور الرئيسة في الصناعة اليوم هو كيف جعل هذه الطائرات أكثر فعالية وتراعي معايير الاستدامة، فربما تكون أفضل طريقة اليوم هي استبدال الطائرات القديمة، لأن الطائرات الجديدة هي أكثر كفاءة في استخدام الوقود بنسبة 25%، لذا نقوم بأخذ خطوات كبيرة مع عملائنا فيما يخص عملية استبدال الطائرات".

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