رئيس طيران الإمارات للعربية: عدنا للربحية منذ أكتوبر الماضي

كشف الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في مقابلة مع "العربية" عن عودة الشركة للربحية في الأسابيع الأربعة الماضية، أي منذ شهر أكتوبر الماضي.

قال رئيس طيران الإمارات، لدى سؤاله حول توقعات طرح الشركة في سوق دبي المالي: لم نزل "نترقب الإعلان الرسمي عن ثالث شركة ستطرح للاكتتاب في دبي، بعد طرح كل من كهرباء ومياه دبي (ديوا) ونظام التعرفة المرورية (سالك)" موضحاً أن الجهات المختصة هي التي ستتولى الإعلان عن من هي الشركة الثالثة للطرح في سوق دبي بعد هاتين الشركتين.

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وأكد الشيخ أحمد بن سعيد تعافي سوق الطيران خاصة في مجالي النقل والشحن المستمر عمله بشكل جيد بعد تداعيات الجائحة، موضحا أن بعض الدول في شرق آسيا وأستراليا والصين تعد بعضها أسواقا شبه مغلقة في بعض المناطق، وبالتالي تتطلع الشركات للعمل بإذن من تلك الدول للعودة للمرحلة السابقة.

وأوضح أن طيران الإمارات نجحت العام الحالي في خفض الخسائر بشكل كبير وملحوظ، ثم بدأت بالربحية، وهذا مؤشر جيد لاستكمال السنة بنفس الوتيرة.

وأكد أن تركيز طيران الإمارات سيبقى منصبا على زيادة المسافرين عبر مطارات دبي.

واستبعد الشيخ أحمد بن سعيد الحاجة حاليا لأي مساعدة مالية أخرى من حكومة دبي، موضحا أن الشركة حققت على مدى 35 عاما ماضية سنوات مربحة، لكن الجائحة كانت هي السبب في حاجتها للدعم في عام 2020.

كما كشف أن عودة "طيران الإمارات" لأسواق الصكوك متاحة وفق برنامجنا إذا احتجنا لذلك، مؤكداً أن الربحية مستمرة والملاءة المالية أيضا بالنسبة للشركة ممتازة.