شركة "إير ليز" الأميركية توقّع خطاب نوايا لشراء 111 طائرة "إيرباص"

وقّعت شركة "اير ليز كوربوريشن" الأميركية لتأجير الطائرات في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران الاثنين، خطاب نوايا مع شركة "إيرباص" لشراء 111 طائرة من المصنّع الأوروبي العملاق، حسبما جاء في بيان.

وهذا الخطاب المفترض أن يتحول إلى طلب رسمي خلال أشهر.

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يشمل الطلب الطائرات ذات الممر الواحد بواقع 25 طائرة "إيه 220" و75 طائرة "إيه 321"، بالإضافة إلى 4 طائرات "إيه 330" للمسافات الطويلة وسبع طائرات "ايه 350 أف".

يأتي هذا الإعلان غداة طلبية تشمل 255 طائرة "ايه 321" أحادية الممر من المجموعة الأميركية "انديغو بارتنرز" لصالح شركات "ويز إير" المجرية 102، و"فرونتير ايرلاينز" الأميركية 91، و"فولاريس" المكسيكية 39، و"جيت سمارت" التشيلية 23.

قبل انطلاق معرض دبي الأحد، وهو الأكبر من حيث ضخامته لقطاع الطيران منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19، كانت الشركة المصنعة للطائرات قد وقعت على بيع 292 طائرة منذ بداية العام، معظمها ذات ممر واحد.

ووقعت أيضا بيع عشرون من الطائرات الـ75 من طراز "ايه 321" التي تعتزم شركة "اير ليز" الحصول عليها من النسخة القادرة على القيام برحلات طويلة.

كما أنّ هذا خطاب نوايا لشراء "ايه 350- اف" المخصصة للركاب والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في 2025.

وفي حين أن حركة الركاب العالمية ما زالت عند نصف ما كانت عليه قبل الأزمة، فقد تجاوز الشحن الجوي مستوياته لعام 2019، متأثّرا بالانتعاش الاقتصادي والصعوبات اللوجستية التي ينطوي عليها وتطور التجارة عبر الإنترنت.

وعلى مدار العشرين عاما القادمة، ستحتاج "إيرباص" إلى إنتاج 2440 طائرة شحن، أي ما يقرب من 900 طائرة أكثر مما تفعل اليوم.