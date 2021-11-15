من لاهاي إلى لندن.. انتقال "شل" مفاجأة غير سارة لحكومة هولندا

أعلنت الحكومة الهولندية، الاثنين، أنها "فوجئت على نحو غير سار" بأنباء تفيد بأن شركة رويال داتش شل تخطط لنقل مقرها الرئيسي من لاهاي إلى لندن.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والمناخ ستيف بلوك "نحن في حوار مع إدارة شل بشأن عواقب هذه الخطة على الوظائف والقرارات الاستثمارية الهامة وعوامل الاستدامة".

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من جهته رحب وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج بقرار شركة شل التخلي عن نظام الأسهم المزدوجة ونقل محل إقامتها الضريبي إلى بريطانيا، وقال إن هذه الخطوة بمثابة تصويت بالثقة في الاقتصاد الوطني.

قالت شركة شل في وقت سابق اليوم إنها ستتخلى عن نظام الأسهم المزدوجة لصالح فئة واحدة من الأسهم لتعزيز مدفوعات المساهمين وتبسيط هيكلها في الوقت الذي تواجه فيه شركة الطاقة العملاقة دعوات من مستثمر نشط لتقسيم الشركة.

كتب كوارتنج على تويتر "أرحب بالأنباء التي تفيد بأن شل تقترح نقل مقر مجموعتها إلى بريطانيا في إطار خططها لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة".

أضاف "هذا تصويت واضح بالثقة في الاقتصاد البريطاني حيث نعمل على تعزيز التنافسية وجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل".