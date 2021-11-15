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"أنابيب السعودية" توقع عقود توريد بـ190 مليون ريال مع أرامكو

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الأنابيب السعودية
الأنابيب السعودية
سوق السعودية

"أنابيب السعودية" توقع عقود توريد بـ190 مليون ريال مع أرامكو

يتضمن العقد توريد أنابيب صلب للبترول والغاز إلى أرامكو

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، فوزها بعقود توريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 189.9 مليون ريال.

وقالت "أنابيب" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها وقعت عقد التوريد مع أرامكو بمدة تصل لنحو 18 شهرا.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الفترة ما بين النصف الثاني للسنة المالية 2022 والنصف الأول للسنة المالية 2023.

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وأظهرت البيانات المالية الأولية لشركة السعودية لأنابيب الصلب، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 66% في الربع الثالث من 2021 إلى 15.92 مليون ريال، من 9.58 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، تحولت الشركة إلى تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة مع خسائر بلغت 8.08 مليون ريال في الربع الثاني السابق له.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث يعود إلى نمو الربح من العمليات غير المستمرة إلى 19.21 مليون ريال من 60 ألف ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الربح المحقق من بيع الأصول التشغيلية الرئيسية للشركة التابعة المملوكة بالكامل، شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة.

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