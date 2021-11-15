.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"التصدير والاستيراد السعودي": اتفاقيات مع 3 بنوك تجارية بـ 115 مليون دولار

  • الخط
السعودية

"التصدير والاستيراد السعودي": اتفاقيات مع 3 بنوك تجارية بـ 115 مليون دولار

اتفاقيات مع "ساب" والمال الأردني والأهلي العراقي لدعم قدرات المصدرين السعوديين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد الخلب، في مقابلة مع "العربية" توقيع اتفاقيات مع 3 بنوك تجارية بقيمة 115 مليون دولار.

وأشار الخلب إلى سعي البنك للتوسع ليشمل الأسواق العالمية.

وقال إن البنك وقع اتفاقيات مع بنك المال الأردني والأهلي العراقي بـ 55 مليون دولار.

وأوضح أن دور البنك الرئيسي هو مساعدة المصدرين للخدمات والمنتجات سعودية المنشأ للخارج، ودعم القطاعات ذات العلاقة في سلاسل إمدادات التصدير.

إيرادات "أوراسكوم للتنمية" تقفز 50% لـ 4.9 مليار جنيه شركات شركات إيرادات "أوراسكوم للتنمية" تقفز 50% لـ 4.9 مليار جنيه

وشرح أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تأتي استكمالا للاتفاقيات السابقة، إحداها اتفاقية بـ 30 مليون دولار مع بنك المال الأردني ليستفيد من هذه الاتفاقية المصدرين من السعودية إلى السوق الأردنية، بجانب اتفاقية بـ 25 مليون دولار مع البنك الأهلي العراقي.

وأضاف أن البنك وقع وثيقة لدعم الاعتمادات المستندية للمصدرين السعوديين عن طريق بنك "ساب" في السعودية بقيمة تفوق 60 مليون دولار لتساعد بنك ساب على أخذ مخاطر أكبر ومنح تسهيلات أكبر للمصدرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك
هكذا حاول هذا السفير منع هجوم قتل نحو 2300 أميركي هكذا حاول هذا السفير منع هجوم قتل نحو 2300 أميركي
الأكثر قراءة
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد 6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
3 توابل 3 توابل "تطيل العمر" وتحميك من أمراض خطيرة
أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر
بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟
مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك
قبل أن تذهب
تقرير أميركي صادم عن أنشطة حزب الله في أميركا الجنوبية
تقرير أميركي صادم عن أنشطة حزب الله في أميركا الجنوبية
اكتشف المزيد