"التصدير والاستيراد السعودي": اتفاقيات مع 3 بنوك تجارية بـ 115 مليون دولار

أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد الخلب، في مقابلة مع "العربية" توقيع اتفاقيات مع 3 بنوك تجارية بقيمة 115 مليون دولار.

وأشار الخلب إلى سعي البنك للتوسع ليشمل الأسواق العالمية.

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وقال إن البنك وقع اتفاقيات مع بنك المال الأردني والأهلي العراقي بـ 55 مليون دولار.

وأوضح أن دور البنك الرئيسي هو مساعدة المصدرين للخدمات والمنتجات سعودية المنشأ للخارج، ودعم القطاعات ذات العلاقة في سلاسل إمدادات التصدير.

وشرح أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تأتي استكمالا للاتفاقيات السابقة، إحداها اتفاقية بـ 30 مليون دولار مع بنك المال الأردني ليستفيد من هذه الاتفاقية المصدرين من السعودية إلى السوق الأردنية، بجانب اتفاقية بـ 25 مليون دولار مع البنك الأهلي العراقي.

وأضاف أن البنك وقع وثيقة لدعم الاعتمادات المستندية للمصدرين السعوديين عن طريق بنك "ساب" في السعودية بقيمة تفوق 60 مليون دولار لتساعد بنك ساب على أخذ مخاطر أكبر ومنح تسهيلات أكبر للمصدرين.