.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"المراعي" تنهي إجراءات الاستحواذ على مصنع بن غاطي للمشروبات في الإمارات

  • الخط
المراعي مناسبة
المراعي
استحواذ

"المراعي" تنهي إجراءات الاستحواذ على مصنع بن غاطي للمشروبات في الإمارات

مقابل 215 مليون درهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المراعي السعودية، الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على الأصول المملوكة لشركة بن غاطي لصناعة المشروبات في دولة الإمارات بقيمة 215 مليون درهم، أو ما يعادل 58.54 مليون دولار.

وأوضحت المراعي في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن هذا الاستحواذ سيعزز قدرة الشركة على خدمة عملائها من خلال توسيع نطاق منتجات المشروبات في المنطقة.

وأضافت أنه تم تمويل الصفقة داخلياً من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة المراعي.

"المنافسة" السعودية تقر استحواذ "المراعي" على بن غاطي للمشروبات شركات سوق السعودية "المنافسة" السعودية تقر استحواذ "المراعي" على بن غاطي للمشروبات

وكانت المراعي قد أعلنت عن إبرام اتفاقية شراء أصول مع شركة بن غاطي لصناعة المشروبات، الشركة ذات المسؤولية المحدودة في تاريخ 1 يونيو 2021، للاستحواذ على الأصول المملوكة في دولة الإمارات.

وأكدت المراعي على عدم وجود أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد