"المراعي" تنهي إجراءات الاستحواذ على مصنع بن غاطي للمشروبات في الإمارات

أعلنت شركة المراعي السعودية، الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على الأصول المملوكة لشركة بن غاطي لصناعة المشروبات في دولة الإمارات بقيمة 215 مليون درهم، أو ما يعادل 58.54 مليون دولار.

وأوضحت المراعي في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن هذا الاستحواذ سيعزز قدرة الشركة على خدمة عملائها من خلال توسيع نطاق منتجات المشروبات في المنطقة.

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وأضافت أنه تم تمويل الصفقة داخلياً من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة المراعي.

وكانت المراعي قد أعلنت عن إبرام اتفاقية شراء أصول مع شركة بن غاطي لصناعة المشروبات، الشركة ذات المسؤولية المحدودة في تاريخ 1 يونيو 2021، للاستحواذ على الأصول المملوكة في دولة الإمارات.

وأكدت المراعي على عدم وجود أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ.