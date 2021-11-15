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"حديد عز" تتحول للربحية وتقفز بمبيعاتها إلى 49 مليار جنيه في 9 أشهر

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من داخل أحد مصانع حديد عز (رويترز)
من داخل أحد مصانع حديد عز (رويترز)
شركات

"حديد عز" تتحول للربحية وتقفز بمبيعاتها إلى 49 مليار جنيه في 9 أشهر

سجلت أرباحاً بـ 3.7 مليار جنيه

القاهرة - العربية.نت

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أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة "حديد عز"، تحولها للربحية وتسجيلها مبيعات قياسية بلغت 49 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج "حديد عز" المجمعة المرسلة للبورصة المصرية اليوم الاثنين، تحولها للربحية بـ 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافي خسارة بلغ 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 39.1 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بتكاليف بلغت 26.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

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وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هي الأخرى بنحو 236 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بصافي خسارة بلغت 634.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتحول نصيب السهم (الأساسي والمخفض) إلى الربح بقيمة 4.65 جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 5.19 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

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