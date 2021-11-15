.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"سابك" تبدأ التشغيل التجريبي للمصنع الثالث لإنتاج جلايكول الإيثيلين

  • الخط
سابك- موقع الشركة
شركة "سابك"
سوق السعودية

"سابك" تبدأ التشغيل التجريبي للمصنع الثالث لإنتاج جلايكول الإيثيلين

قدر بنحو 700 ألف طن متري

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الاثنين، عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمصنع الثالث لإنتاج جلايكول الإيثيلين في شركة "المتحدة".

وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، إن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تقدر بنحو 700 ألف طن متري من مادة أحادي جلايكول الإيثلين.

وأشارت إلى أن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي والبدء في التشغيل التجاري.

سهم "العربية للتعهدات" يتصدر ارتفاعات الأسهم السعودية في أولى تداولاته أسواق المال سوق السعودية سهم "العربية للتعهدات" يتصدر ارتفاعات الأسهم السعودية في أولى تداولاته

كانت شركة "سابك"، قد أعلنت عن ترسية عقد التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع جلايكول الإيثيلين (3) ضمن مجمع شركتها التابعة "الجبيل المتحدة للبتروكيماويات" مع شركة سامسونغ الكورية.

وأوضحت "سابك"، أنه لا يوجد تغير في نطاق عمل المشروع وعليه لم تتغير التكاليف المرتبطة به.

بلغت التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع نحو 3.3 مليار ريال، والتي سيتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية وقروض تجارية من جهات أخرى.

ومادة أحادي جلايكول الإيثلين، وهي المادة الرئيسية لإنتاج مادة البوليستر ومانعات التجمد، ويسهم المصنع في توسيع العمليات القائمة في مجمعها، ويساعد على تلبية الطلب العالمي المتنامي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد