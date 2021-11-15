"سابك" تبدأ التشغيل التجريبي للمصنع الثالث لإنتاج جلايكول الإيثيلين

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الاثنين، عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمصنع الثالث لإنتاج جلايكول الإيثيلين في شركة "المتحدة".

وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، إن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تقدر بنحو 700 ألف طن متري من مادة أحادي جلايكول الإيثلين.

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وأشارت إلى أن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي والبدء في التشغيل التجاري.

كانت شركة "سابك"، قد أعلنت عن ترسية عقد التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع جلايكول الإيثيلين (3) ضمن مجمع شركتها التابعة "الجبيل المتحدة للبتروكيماويات" مع شركة سامسونغ الكورية.

وأوضحت "سابك"، أنه لا يوجد تغير في نطاق عمل المشروع وعليه لم تتغير التكاليف المرتبطة به.

بلغت التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع نحو 3.3 مليار ريال، والتي سيتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية وقروض تجارية من جهات أخرى.

ومادة أحادي جلايكول الإيثلين، وهي المادة الرئيسية لإنتاج مادة البوليستر ومانعات التجمد، ويسهم المصنع في توسيع العمليات القائمة في مجمعها، ويساعد على تلبية الطلب العالمي المتنامي.