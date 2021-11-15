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"سند" للعربية: عقود بـ 27 مليار درهم مع كبار مصنعي محركات الطائرات

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طيران

"سند" للعربية: عقود بـ 27 مليار درهم مع كبار مصنعي محركات الطائرات

منصور جناحي: محفظتنا الاستثمارية تجاوزت مليار دولار

دبي - العربية.نت

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أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند الإماراتية، منصور جناحي، في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض دبي للطيران أن المحفظة الاستثمارية للمجموعة تجاوزت المليار دولار.

وأشار جناحي إلى أن المجموعة وقّعت عقودا بقيمة 27 مليار درهم في السنوات الثلاث الأخيرة مع كبار المصنعين للمحركات في العالم.

وقال إن لدى "سند" وهي شركة متخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول تمويل وتأجير مكونات محركات الطائرات، 18 عميلا من جميع قارات العالم.

وكشف عن إبرام "سند" 3 عقود على هامش معرض دبي للطيران، أولها عقد تمويل مع بنك أبوظبي الأول بقيمة 100 مليون دولار، ومذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لصيانة المحركات في السعودية مؤكدا أهمية هذه الاتفاقية، بجانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "جال" الإماراتية المزودة الإقليمية للحلول المتكاملة لدعم الطائرات.

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وشرح أن العقد مع "جال" يأتي لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحرك "ترينت 700" التابع لـ"رولز رويس" ويعتبر هذا المحرك الأفضل والأحدث في محفظة محركات شركة "رولز رويس".

ووصف جناحي معرض دبي للطيران، بأنه حدث مهم بنسبة لشركة إماراتية مملوكة لمبادلة، وبالتالي سيكون المعرض فرصة مهمة للتواصل مع مختلف أقطاب قطاع الطيران في العالم.

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