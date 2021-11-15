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"طيبة للاستثمار" توصي بتوزيع أرباح استثنائية 642 مليون ريال على المساهمين

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طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
سوق السعودية

"طيبة للاستثمار" توصي بتوزيع أرباح استثنائية 642 مليون ريال على المساهمين

حصة السهم من التوزيع 4 ريالات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة طيبة للاستثمار، اليوم الاثنين، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح استثنائية نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021، بنحو 641.83 مليون ريال، لعدد 160.46 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 4 ريالات، ما يعادل 40% من نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وستعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

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وقالت طيبة للاستثمار، إن التوزيع الاستثنائي جاء بسبب ما تحقق من عوائد نتيجة لبيع جزء من الأسهم المملوكة لطيبة في شركة سابك للمغذيات الزراعية.

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