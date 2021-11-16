أدنوك تعلن تنفيذ استثمارات بقيمة 22 مليار درهم لتعزيز النمو في قطاع الحفر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الثلاثاء خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021"، عن تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى حوالي 22 مليار درهم، بما يعادل 6 مليارات دولار، لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر، وذلك في إطار مساعيها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الإدراج الناجح لأسهم شركة "أدنوك للحفر" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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وتندرج هذه الاستثمارات في إطار عقود مشتريات تمت ترسيتها على مجموعة من الشركات الرائدة لتنفيذ مشاريع خاصة برؤوس الآبار والمكونات ذات الصلة، وأدوات ومعدات حفر وتهيئة الآبار والخدمات المتعلقة بها، وحاملات أنابيب التغليف والتبطين ومستلزمات التثبيت بالإسمنت.

وتكتسب هذه العقود أهمية كبيرة في أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز وإنجاز وتهيئة الآبار، وسيتم إعادة توجيه حوالي 60% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقود. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع توفير فرص عمل للمواطنين من قبل الشركات الفائزة بالعقود. وتدعم القيمة المحلية المضافة بصورة مباشرة أهداف مبادئ الخمسين لدولة الإمارات التي ترسم خارطة طريق للنمو المستدام للخمسين عاماً المقبلة.

وسيتم تصنيع رؤوس آبار بقيمة تتجاوز 3.3 مليار درهم تعادل 900 مليون دولار، وأدوات ومعدات حفر وتهيئة وتجهيز الآبار بأكثر من 2.6 مليار درهم/ داخل دولة الإمارات، بالإضافة إلى جميع حاملات أنابيب التغليف والتبطين. وستسهم هذه العقود في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 679 مليون درهم في الاقتصاد المحلي لتأسيس منشأتين لتصنيع وتجميع رؤوس الآبار وتعزيز قطاع تصنيع وتجميع المعدات المتعلقة بالحفر، وتمكين التصنيع المحلي لـ 20 منتجاً جديداً في مجال حفر واستكمال الآبار، بما يعزز سلسلة الإمداد والتوريد في أنشطة حفر آبار النفط في دولة الإمارات.

وتصل قيمة عقد المشتريات الخاص برؤوس الآبار والمكونات ذات الصلة إلى حوالي 12 مليار درهم، مما يجعلها الأكبر من نوعها في العالم في هذه الفئة.

وحصلت شركة "الخليج لخدمات ولوازم حقول النفط"، وكلاء شركة "تكنيب إف إم سي" في الإمارات، و شركة "الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدودة"، وكلاء شركة "بيكر هيوز" في الإمارات، على حصة متساوية من العقد الذي تصل مدته إلى 10 سنوات.

وتصل قيمة عقد المشتريات الخاص بمعدات حفر وتهيئة الآبار والخدمات ذات الصلة إلى حوالي 8.6 مليار درهم، مما يجعله أيضاً الأكبر في العالم في هذه الفئة.

وتمت ترسية العقد على شركة "شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه"، وشركة "وذرفورد بن حمودة" حيث تبلغ حصة "شلمبرجير" حوالي 5.18 مليار درهم في حين تبلغ حصة "وذرفورد" حوالي 3.42 مليار درهم.

وتصل قيمة عقد المشتريات الخاص بحاملات أنابيب التغليف والتبطين إلى 1.24 مليار درهم ويستمر لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لمدة عامين. وتمت ترسية هذا العقد على شركة "وذرفورد بن حمودة "، وكلاء شركة وذرفورد في الإمارات والشركة "العربية المتحدة للهندسة وخدمات حقول النفط"، وكلاء شركة بيكر هيوز في الإمارات، في حين تمت ترسية عقد مستلزمات التثبيت بالإسمنت على شركة "الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدودة"، وكلاء شركة داونهول برودكتس في الإمارات، وشركة "بست بك جنرال تريدنج"، وكلاء شركة ني اوز انرجي في الإمارات ، وشركة "المنصوري للاختصاصات الهندسية"، وكلاء شركة سلجهمر في الإمارات.