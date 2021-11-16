أمازون تتكبد غرامة مالية بسبب فيروس كورونا

وافقت شركة أمازون على دفع غرامة قدرها 500 ألف دولار، وأن تخضع للمراقبة من قبل مسؤولي كاليفورنيا، بعد أن قال المدعي العام للولاية إن الشركة فشلت في إخطار العمال والسلطات الصحية بشكل كافٍ بحالات فيروس كورونا الجديدة في أماكن العمل.

وتوظف شركة أمازون نحو 150 ألف شخص في كاليفورنيا. ويوجد معظمهم في 100 مركز تنفيذ، وهي مستودعات مترامية الأطراف حيث تتم تعبئة الطلبات وشحنها.

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وتتطلب الاتفاقية، التي يجب أن يوافق عليها القاضي، من بائع التجزئة في سياتل إخطار عمال المستودعات في كاليفورنيا في غضون يوم واحد بالعدد الدقيق لحالات فيروس كورونا الجديدة في أماكن عملهم عند ظهور الحالات.

ووافقت أمازون أيضًا على إخطار الوكالات الصحية المحلية بحالات الفيروس الجديدة في غضون 48 ساعة. وسوف تتوقف عن إصدار إشعارات لا تخبر الموظفين بشكل كافٍ بشأن خطة السلامة والتطهير في أمازون وحقوق العمال المتعلقة بالوباء.

قال المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، في بيان صحافي، إن العقوبة تأتي بعد تقديم شكوى ضد الشركة بزعم أنها لم تخطر بشكل صحيح عمال المستودعات ووكالات الصحة المحلية بشأن حالات فيروس كورونا الجديدة. وقد جعلهم ذلك غير قادرين على تتبع انتشار الفيروس بشكل فعال، وفق ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أن هذه الغرامة هي الأولى المتعلقة بتشريع كاليفورنيا الخاص بفيروس كورونا المسمى "الحق في المعرفة"، والذي تم تمريره في العام الماضي استجابة لوباء فيروس كورونا.

وبموجب القانون، يتعين على أصحاب العمل تنبيه العمال الذين يحتمل تعرضهم لفيروس كورونا في غضون يوم واحد. كما يجب عليهم أيضًا الإبلاغ عن أرقام حالات فيروس كورونا إلى الوكالات الصحية المحلية في غضون 48 ساعة، إذا استوفوا تعريف تفشي فيروس كورونا.

وقال القاضي بونتا في البيان الصحافي: "نظرًا لأن الشركة تمتعت بمبيعات تاريخية مزدهرة مع تضاعف سعر سهمها، فشلت أمازون في إخطار عمال المستودعات والوكالات الصحية المحلية بشكل كافٍ بأرقام حالات فيروس كورونا، وغالبًا ما تركتهم غير قادرين على تتبع انتشار الفيروس بشكل فعال".

وأضاف: "مع استمرار أمتنا في محاربة الوباء، من الأهمية بمكان أن تقوم الشركات بدورها لحماية العمال الآن. يحق لسكان كاليفورنيا معرفة حالات التعرض المحتملة لفيروس كورونا لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم أمازون في بيان، إن "الشركة سعيدة لحل هذا الأمر. كما أنها سعيدة لأن المدعي العام لم يجد مشكلات جوهرية في ما يتعلق بإجراءات السلامة في مبانينا".

تعرضت أمازون لانتقادات بسبب معاملتها للعمال طوال فترة الوباء. وفي شهر مارس الماضي، غضب عمال المستودعات في ميشيغان عندما فشلت أمازون في إخطارهم بأن زميلهم في العمل مصاب بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه، نظم العمال في نيويورك إضرابات كرد فعل على تعامل الشركة مع الوباء. ورفضت أمازون تحديد عدد عمال المستودعات التابعين لها الذين أصيبوا بالمرض في جميع أنحاء البلاد. وكشفت في شهر أكتوبر من العام 2020 عن أن 20 ألفًا من موظفيها في الولايات المتحدة قد ثبتت إصابتهم.

ونظرًا لأن اللقاحات أصبحت متاحة للجميع تقريبًا، رفعت أمازون إلزامية ارتداء الأقنعة للموظفين الذين تم تطعيمهم. وتخطط للسماح لموظفي الشركات بالعودة إلى المكتب في عام 2022.