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طيران الجزيرة تطلب شراء 28 طائرة إيرباص بـ 3.3 مليار دولار

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طيران الجزيرة تطلب شراء 28 طائرة إيرباص بـ 3.3 مليار دولار

الشركة توسعت في وجهات جديدة منها مطار هيثرو لندن

دبي - العربية.نت

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قدمت طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء، طلب شراء 28 طائرة من طراز إيرباص إيه320 نيو بقيمة تزيد على 3.3 مليار دولار في معرض دبي للطيران.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة روهيت راماشاندران، إن قيمة طلبية الشركة تتضمن شراء 20 طائرة إيه320 نيو و8 طائرات
إيه321 نيو.

كان رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بودي، قال هذا الشهر إن شركته تجري محادثات لشراء 30 طائرة إيرباص إيه 320 نيو أو بوينغ 737 ماكس في صفقة تصل قيمتها إلى ملياري دولار.

وأشار بودي إلى رغبة الشركة بتشغيل كامل أسطولها من الطائرات البالغ حاليا 17 طائرة، لمدة 14 ساعة يوميا مقارنة مع 10 ساعات حاليا، متوقعا أن يجري التشغيل الطبيعي مع انفتاح مختلف الأسواق بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

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وأوضح بودي أن "طيران الجزيرة" توسعت في وجهات جديدة، منها مطار هيثرو في لندن، ولذلك منحنى الأسعار ارتفع لوجود محطات جديدة.

وتحولت طيران الجزيرة إلى الربحية في الربع الثالث من هذا العام، حيث حققت أرباحا قدرها نحو 12 مليون دينار، مقارنة بتكبدها خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 5.6 مليون دينار.

يأتي ذلك مع تخفيف القيود على السفر وزيادة أعداد المطعمين في دولة الكويت وعبر شبكة الوجهات التي تخدمها. وارتفع عدد المسافرين في الربع الثالث بنسبة 361.8% إلى نحو 300 ألف مسافر.

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