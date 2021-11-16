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عمومية "سدافكو" تعتمد شراء 2.74 مليون سهم خزينة

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سدافكو
سدافكو
سوق السعودية

عمومية "سدافكو" تعتمد شراء 2.74 مليون سهم خزينة

مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة

دبي - العربية.نت

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أقرت الجمعة العامة غير العادية لشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى 2,749,750 سهماً من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، بنسبة لا تتجاوز 8.46% من رأس المال.

وقالت "سدافكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.

كما أقرت الجمعية بتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها خمس 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وذكرت "سدافكو" في بيان سابق، أن ذلك مع الأخذ في الاعتبار ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات 10% من فئة الأسهم محل عملية الشراء.

وأشارت الشركة إلى أنه في السابق اشترت ما نسبته 1.539% من الأسهم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي عُقدت في 18 ديسمبر 2018.

وتحتفظ الشركة حاليا بعدد 500,250 سهماً من أسهمها العادية بنسبة 1.539% كأسهم خزينة.

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