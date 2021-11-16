"اتصالات مصر" للعربية: نخطط لاستثمار 5 مليارات جنيه خلال 2022

أرجع الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، حازم متولي، في مقابلة مع "العربية" ارتفاع الأرباح إلى النمو في إيرادات الشركة من خدمات نقل البيانات كاشفا عن خطة الشركة لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

وقال متولي إن نمو إيرادات خدمات نقل البيانات عزز من الأرباح، لكون هذه الخدمات حققت أكبر زيادة بنسبة 50% مع قدرة الشركة على رفع ثقة زبائنها بخدماتها في هذا المجال.

مادة اعلانية

وأشار إلى ضرورة اعتماد نظرة طويلة الأمد في قطاع الاتصالات، وبالتالي ستكون الترددات الجديدة، عامل مهم في تحسين الخدمات المقدمة من الشركة.

وتوقع استلام الترددات المتفق عليها مع وزارة الاتصالات قريبا، موضحا أن تقديرات استثمارات الـ 5 مليارات جنيه لا تتضمن "فلوس الترددات".

وأعرب عن دعمه لتوجهات عامة بتأسيس شركة لأبراج الاتصالات لتأثيرها الإيجابي على الخدمات، موضحا أن هناك مناطق يصعب الحصول بها على أبراج رغم وجود خطط للتوسع بها. ووصف هذا التوجه بأنه سيكون إيجابيا للقطاع بوجه عام.