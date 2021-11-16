"الاستثمارات العامة" يضاعف ملكيته من الأسهم الأميركية 3 مرات لـ43 مليار دولار

ضاعف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيازاته من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبًا إلى 43.45 مليار دولار في الربع الثالث، وأضاف أسهم مجموعة "علي بابا" و"وول مارت" و"بنترست".

زادت حيازاته من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في الربع المنتهي في 30 سبتمبر من حوالي 16 مليار دولار في الربع السابق، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

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وشملت الأسهم الأخرى التي تم شراؤها Just Eat Takeaway.com وBallard Power Systems.

ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا بقيمة 430 مليار دولار، يعمل على تحويل الاقتصاد في السعودية من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.

كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 62.72٪ في شركة السيارات الكهربائية Lucid التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 71 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في القيمة منذ نهاية سبتمبر.

قال دييجو لوبيز، العضو المنتدب في Global SWF، المتخصص في بيانات الصناديق السيادية: "رقم الربع الثالث أكبر بكثير من الربع الثاني، لكن معظم الزيادة ترجع إلى الاكتتاب العام الأولي لشركة Lucid Motors في يوليو".

وأضاف: "إذا عزلت تأثير Lucid، زادت حيازات الأسهم الأميركية بنسبة 11٪ فقط، من 15.9 مليار دولار إلى 17.7 مليار دولار".

كان إدراج شركة Lucid في يوليو بمثابة توزيعات أرباح ضخمة لصندوق الثروة السيادية السعودي، الذي استثمر أكثر من مليار دولار في الشركة في عام 2018 مقابل حصة كبيرة واستثمر أكثر في فبراير. كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 3.75٪ في شركة أوبر.

يتبع صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية ذات شقين، حيث يقوم ببناء محفظة دولية من الاستثمارات مع الاستثمار محليًا أيضًا في مشاريع من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط.

وقال لوبيز: "بينما بدا أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2020 تركز على المكاسب قصيرة الأجل، فقد شهدنا تغييرًا في عام 2021، مع سحب استثمار واحد فقط حتى الآن"، مضيفًا أن التركيز يتجه نحو الشراكات الخاصة.

وقام الصندق بنحو 19 استثماراً جديداً في الشركات المتداولة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث، وكان الجزء الأكبر لاستثمارات الصندوق، متمثلا في حصته في شركة لوسيد غروب للسيارات الكهربائية، والتي بلغت قيمتها 25.8 مليار دولار.

تفاصيل الاستثمارات الجديدة

بلغ عدد أسهم الشركات التي استثمر بها الصندوق 32 شركة بنهاية سبتمبر ارتفاعاً من 13 شركة في يونيو.

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة، الوصول بحجم أصوله المدارة إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وكان من بين الشركات التي أعلن الصندوق عن الاستثمار بها، شركة هايزون موتورز Hyzon Motors Inc. وPlug Power Inc. وBallard Power Systems Inc، والأخيرة هي شركة مصممة ومصنعة لخلايا وقود الهيدروجين.

كما اشترى الصندوق أسهما بقيمة 400 مليون دولار في شركة Cummins، التي تخطط لبناء أحد أكبر المصانع في العالم في إسبانيا للآلات التي تنتج الكهرباء من الهيدروجين.

وفي قطاع التجارة الإلكترونية، استثمر الصندوق 169 مليون دولار في أسهم شركة شوبيفاي، و182 مليون دولار في Pinterest، و231 مليون دولار في وول مارت.

وتضمنت الاستثمارات الجديدة الأخرى للصندوق شركات المدفوعات فيزا، وباي بال.

كما استثمر صندوق الثروة السعودي في اثنتين من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في الصين خلال الربع الثالث، حيث شملت حصصاً في بيندودو، ومجموعة علي بابا.