"الخريف" توقع عقداً مع "الزكاة والضريبة" بـ61 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، عن توقيع عقد تشغيل وصيانة ونظافة محطات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وملحقاتها بالمنافذ البرية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بقيمة 60.97 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت شركة "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة العقد 36 شهراً، وأن الأثر المالي للمشروع بدأ ينعكس في الربع الرابع من عام 2021.

مادة اعلانية

وفي بيان منفصل، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، لمخالفتها الفقرة (10) من المادة الثانية والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن ترسية عقد لصالحها بقيمة تزيد على 5%، من إجمالي إيراداتها خلال المدة النظامية، قبل بدء فترة التداول بتاريخ 12 سبتمبر 2021، إذ لم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة "تداول السعودية" إلا بتاريخ 12 سبتمبر 2021، بعد انتهاء فترة التداول.