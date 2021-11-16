"المباني" الكويتية توقع عقد تنفيذ مشروع "أفنيوز-الرياض" بـ6.4 مليار ريال

أعلنت شركة المباني، الكويتية، عن توقيع شركة شمول القابضة، المملوكة لها بنسبة 60%، عقد المقاول الرئيسي للمجمع التجاري الخاص بمشروع "الأفنيوز - الرياض"، مع شركة نسما وشركائهم، بقيمة 6.4 مليار ريال ما يعادل نحو 520 مليون دينار.

وذكرت شركة "المباني" في بيان لها على بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، إن مساحة المشروع تبلغ 390 ألف متر مربع بمساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع، ومدة الإنشاء المتوقعة 40 شهرا.

مادة اعلانية

يقع المشروع في موقع استراتيجي يطل على تقاطع الملك سلمان وطريق الملك فهد، حيث يضم فنادق وشقق سكنية، ومكاتب ومرافق صحية.

وذكرت "المباني"، أنه لا يوجد أثر مالي على الشركة في الوقت الحالي.

كان الرئيس التنفيذي لشركة المباني الكويتية، خالد الشريعان، قال في مقابلة سابقة مع "العربية"، إنه من المتوقع افتتاح مجمع الأفنيوز في مدينتي الرياض والخبر بالسعودية خلال 4 سنوات.

وأضاف الشريعان، أنه تم الانتهاء من تصميم "أفنيوز الرياض" وخلال الأيام القادمة سيتم التوقيع مع المقاول الرئيسي للمشروع.