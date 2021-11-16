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"تهامة للإعلان" تكسب حكما ابتدائيا في دبي بقيمة 5 ملايين درهم

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شركة تهامة للإعلان
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"تهامة للإعلان" تكسب حكما ابتدائيا في دبي بقيمة 5 ملايين درهم

للتعويض عن الإضرار بالشركة الزميلة "تهامة غلوبال"

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق صدور حكم ابتدائي من محاكم دبي الابتدائية بدبي اليوم الثلاثاء، بإلزام ناصر صالح الصرامي بأن يؤدي لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مبلغ 3,825,733 درهما، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد.

ألزم الحكم شركة كنائن للتجارة العامة بأن تؤدي إلى شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مبلغ 1,217,925 درهما إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد.

وبحسب بيان الشركة المنشور على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" فقد ألزم الحكم الابتدائي، كل مدعى عليه بمصاريف طلبه وخمسمائة درهم إماراتي مقابل أتعاب المحاماه.

وأوضحت الشركة أنها قامت برفع الدعوى ضد الصرامي للتعويض عن الأضرار التي تسبب بها أثناء إدارته لشركة تهامة غلوبال بدبي (شركة زميلة) بصفته مديرا عاما وعضو مجلس إدارة شركة تهامة غلوبال.

كما تضمنت الدعوى مطالبة شركة كنائن للتجارة العامة بأن تؤدي لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مبلغ 1,217,925 درهما، التزمت بسدادها لتمويل النشاط التشغيلي لشركة تهامة غلوبال في منطقة حرة بموجب العقد الموقع ما بين الطرفين.

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