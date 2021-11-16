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"جي إف إتش" تستحوذ على حصة 60% من شركة رعاية صحية بـ100 مليون دولار

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جي إف إتش
جي إف إتش
استحواذ

"جي إف إتش" تستحوذ على حصة 60% من شركة رعاية صحية بـ100 مليون دولار

الشركة المستحوذ عليها هي سلسلة الرعاية الصحية الوحيدة المتعددة التخصصات في إمارتي أبو ظبي والعين

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية استحواذها على حصة قدرها 60% من كبرى مزودي الرعاية الصحية متعددة التخصصات في الإمارات، وهي شركة "ملتي سبيشلتي هيلث كير بارتنرهولدنغ" في إطار معاملة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.

وقالت المجموعة في بيان، إن الشركة المستحوذ عليها هي سلسلة الرعاية الصحية الوحيدة المتعددة التخصصات في إمارتي أبو ظبي والعين.

وتعتبر من بين الشركات القليلة على مستوى الإمارات التي تدير 19 عيادة رعاية صحية إلى جانب صيدليتين، موزعة في إمارات دبي وأبو ظبي والعين والشارقة.

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وحسب البيان، تركز الشركة على قطاعات متنوعة وسريعة النمو في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك: مراكز طب الأسنان، مختبرات الأسنان، مراكز التجميل، المراكز الطبية الأولية ورعاية المرأة، والعيادات الخارجية لمراكز إعادة تأهيل الأطفال.

وقال المدير الإداري للأسهم الخاصة في جي إف إتش سيد عزام، إن الاستثمار الجديدة يتوافق جيدًا مع المعايير الاستثمارية لمنصة الرعاية الصحية "هيليان"، حيث تجمع بين مزيج قوي من أنشطة الأعمال المستقرة المدرة للنقد مثل خدمات التجميل وطب الأسنان، والتي تمثل مدخلاً إلى القطاعات التي تسجل نمواً، بما في ذلك مزودو الخدمات متعددة التخصصات وإعادة التأهيل.

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