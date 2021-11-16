"ذيب للسيارات" تعتزم توزيع 17.2 مليون ريال عن الربع الثالث

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات، عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2021، بإجمالي 17.2 مليون ريال على عدد 43 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين بتاريخ 22 نوفمبر 2021، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع 5 ديسمبر 2021.

كانت أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات، قد ارتفعت بنسبة 95.6% في الربع الثالث من عام 2021، إلى 27.35 مليون ريال، من 13.98 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 9.5% في الربع الثالث، مقارنة مع 24.95 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.