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"وهج" السعودية تتفق على تصنيع قطاع غيار طائرات لصالح "هانيويل" الأميركية 

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الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة وهج
شعار الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج"
طيران

"وهج" السعودية تتفق على تصنيع قطاع غيار طائرات لصالح "هانيويل" الأميركية

بموجب الاتفاقية ستزود "وهج" الشركة الأميركية بقطع غيار للمعدات الأصلية

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج"، عن اتفاقها مع شركة هانيويل الأميركية كمورد معتمد لتصنيع أجزاء الطائرات، حيث ستقوم "وهج" بتصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من قطع غيار الطائرات لشركة هانيويل ايروسبيس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.

وتُعد شركة "وهج" إحدى الشركات الحاصلة على اعتماد AS9100 في المملكة، وتعمل في مجال تصنيع مكونات آلية عالية الدقة ومجموعات وأجزاء فرعية لصناعات الطيران.

وكجزء من هذه الاتفاقية، ستزود شركة "وهج" قطع غيار المعدات الأصلية لشركة هانيويل والتي تدخل في منتجات مثل العجلات والمكابح وأنظمة الطاقة والمحركات والأنظمة الجوية والحرارية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما تتضمن الاتفاقية توفير قطاع الغيار لوحدات الطاقة المساعدة للعديد من المنصات الرئيسية بما في ذلك إيرباص 350 و330 و320 نيو؛ بوينغ ماكس 737 و777؛ وداسو فالكون 8 M1000، وماكدونيل دوغلاس 11.

وتستهدف المملكة بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي من المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

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