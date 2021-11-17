إيرادات "هيرميس" تنمو 8% إلى 4 مليارات جنيه في 9 أشهر

كشفت نتائج المجموعة المالية "هيرميس"، عن ارتفاع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 8% إلى 4 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مصحوبًا بنمو صافي الربح بمعدل سنوي 26% ليصل إلى 1.1 مليار جنيه.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، كريم عوض، إن القطاعات الرئيسية نجحت في مواصلة أدائها القوي ولعبت دورًا حيويًا في ترسيخ مكانة الشركة باعتبارها المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

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وأوضح أن قطاع التمويل غير المصرفي واصل تسجيل نتائج استثنائية، حيث ارتفعت المساهمة الإيجابية لشركة تنمية المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر في تعزيز نتائج المجموعة، حيث بلغت قيمة محفظة التمويلات 3.5 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى سجلته منذ تأسيسها.

وعلى صعيد قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية، فقد تمكنت المجموعة من إتمام 9 صفقات لأول مرة خلال 3 أشهر وذلك بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار. ويعد ذلك الإنجاز بمثابة شهادة على قوة القطاعات التشغيلية والقدرة الهائلة من قبل قطاع الوساطة على تنفيذ سلسلة من الصفقات الناجحة في مجال أسواق المال.

بالنظر إلى نتائج الربع الثالث من عام 2021، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 356 مليون جنيه، في ضوء نمو الإيرادات إلى 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو تراجع سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي شهدت نجاح قطاع الاستثمار المباشر في تسجيل أتعاب أداء بقيمة 349 مليون جنيه بعد إتمام التخارج من شركة Vortex III، بالإضافة إلى تسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 45% لتبلغ 406 ملايين جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بالأداء الاستثنائي للقطاعين. فعلى صعيد قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، شهدت الإيرادات نموًا ملحوظًا بمعدل سنوي 184%، لتصل إلى 107 ملايين جنيه، على خلفية ارتفاع أتعاب الاستشارات عن الصفقات وكذلك عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة.

كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية إلى 299 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 وهو نمو سنوي بمعدل 23%، وذلك على خلفية النمو القوي بإيرادات قطاع الوساطة في أسواق مصر والكويت وكذلك المردود الإيجابي من المنتجات المُهيكلة.

فيما تراجعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بمعدل سنوي 74% لتسجل 115 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على خلفية نجاح قطاع الاستثمار المباشر في تسجيل أتعاب أداء بقيمة 349 مليون جنيه بعد إتمام التخارج من شركة Vortex III خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر 29 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021. ومن ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 32% لتسجل 86 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 بفضل ارتفاع أتعاب الإدارة الخاصة بشركة FIM.

وارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي خلال الربع الثالث من عام 2021 بمعدل سنوي 52% لتبلغ 507 ملايين جنيه. ويأتي ذلك بفضل نمو إيرادات شركة "تنمية" وكذلك المساهمة الإيجابية لشركة "فاليو". وقد ارتفعت إيرادات شركة "تنمية" بمعدل سنوي 36% لتسجل 355 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مدفوعة بتكثيف خطط المبيعات وتنمية محفظة التمويلات خلال تلك الفترة. كما تضاعفت إيرادات شركة "فاليو" بأكثر من ثلاث مرات لتبلغ 97 مليون جنيه، وذلك على خلفية نمو محفظة العملاء وتحسن هوامش الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2021.