.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فودافون مصر ترفع أرباحها نصف السنوية لـ 7.2 مليار جنيه

  • الخط
فودافون مصر
فودافون
شركات

فودافون مصر ترفع أرباحها نصف السنوية لـ 7.2 مليار جنيه

الوحدة المصرية تحقق 16.3 مليار جنيه إيرادات بالنصف الأول من العام المالي 2021/ 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت شركة فودافون مصر إيرادات، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022، والمنتهي في سبتمبر الماضي، بلغت نحو 16.3 مليار جنيه (861 مليون يورو)، مقارنة بـ13.8 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

بحسب نتائج أعمال فودافون العالمية، حققت الوحدة المصرية أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 7.2 مليار جنيه (381 مليون يورو)، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022، والمنتهي في سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بـ6.56 مليار جنيه (348 مليون يورو) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تبدأ السنة المالية لفودافون في أبريل من كل عام، وتنتهي في مارس من العام التالي. يتوزع هيكل ملكية فودافون مصر بين 55% لمجموعة فودافون البريطانية، و45% للشركة المصرية للاتصالات.

كانت مجموعة فودافون العالمية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، موافقتها على نقل ملكية حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركتها التابعة فوداكوم في جنوب إفريقيا بقيمة تقدر بـ2.7 مليار يورو، على أن تنفذ الصفقة بحلول مارس 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تركيا تعتقل مطرباً سورياً عالمياً شهيراً بتهمة الإرهاب تركيا تعتقل مطرباً سورياً عالمياً شهيراً بتهمة الإرهاب
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
الأكثر قراءة
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تصل عقارب وثعابين أسوان إلى القاهرة؟.. مسؤول يشرح هل تصل عقارب وثعابين أسوان إلى القاهرة؟.. مسؤول يشرح
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
السودان.. تطويق للمحتجين ومقتل 5 بعد قطع الاتصالات السودان.. تطويق للمحتجين ومقتل 5 بعد قطع الاتصالات
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
قبل أن تذهب
شرط رئيس بيلاروسيا لحل أزمة المهاجرين
شرط رئيس بيلاروسيا لحل أزمة المهاجرين
اكتشف المزيد