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"الجرافات" الإماراتية وبتروجيت المصرية توقعان اتفاقية لاستكشاف مشاريع هندسية 

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شركة الجرافات الوطنية أبوظبي
شركة الجرافات الوطنية بأبوظبي
شركات

"الجرافات" الإماراتية وبتروجيت المصرية توقعان اتفاقية لاستكشاف مشاريع هندسية

توقيع الاتفاقية جاء على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أدبيك"

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "الجرافات البحرية الوطنية" الإماراتية، أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية المملوكة بالكامل من قبلها أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة بتروجت، وذلك بغرض استكشاف مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات التي من شأنها توسيع نطاق حضورها العالمي.

وذكرت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي المالي، أنه تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أدبيك" أمس الثلاثاء.

وأشارت الشركة إلى أن الاتفاقية تستهدف تفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات النفط والغاز واستكشاف آفاق مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات في الإمارات ومصر.

وتشكل هذه المذكرة خطوة نحو استكشاف الفرص المناسبة لتوظيف الخبرات الهائلة التي تتمتع بها الشركتان لتوسيع نطاق الأعمال إلى مجالات جديدة.

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