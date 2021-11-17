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الخطوط القطرية تتوقع استلام طائرات بوينغ 777 إكس في 2023

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الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
طيران

الخطوط القطرية تتوقع استلام طائرات بوينغ 777 إكس في 2023

الخطوط القطرية تستهدف زيادة وجهاتها إلى 180 وجهة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، اليوم الأربعاء إن الشركة تتوقع استلام أول دفعة من طائرات بوينغ 777 إكس في 2023.

وأضاف الباكر، بحسب رويترز، على هامش عرض تقديمي لبوينغ أن الشركة تدرس أيضا شراء وشيكا لطائرة شحن وتدرس "اقتراحا جذابا من بوينغ".

وذكر الباكر في تصريحات الأسبوع الماضي، أن الشركة تحقق أرباحا وتعتزم مواصلة التوسع.

وأوضح أن الشركة تعتزم العودة إلى شبكة ما قبل الجائحة التي كانت تضم 180 وجهة، ثم تستأنف التوسع، بينما لدى الشركة أكثر من 140 وجهة الآن.

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