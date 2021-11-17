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"الرياض للتعمير": "تنال العقارية" سددت مبكرا قرضا بـ800 مليون ريال

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شركة الرياض للتعمير
الرياض للتعمير
سوق السعودية

"الرياض للتعمير": "تنال العقارية" سددت مبكرا قرضا بـ800 مليون ريال

قالت إنه لم يعد يوجد أي التزام من قبلها متعلق بهذا الأمر

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الرياض للتعمير تلقيها خطابا من شركتها الزميلة "تنال للاستثمار والتطوير العقاري" يفيد بسدادها المبكر لقرض بقيمة 800 مليون ريال كانت قد حصلت عليه لمدة 3 سنوات.

كانت شركة "تنال" قد حصلت على القرض في 25 يونيو 2019 لسداد التزامات صندوق رياض التعمير العقاري الأول، وكذلك استكمال تنفيذ المتبقي من أعمال البنية التحتية لأرض الثمامة، وقيام شركة الرياض للتعمير بضمان شركة "تنال" في القرض بنسبة حصتها في الأرض البالغة 69.38% من رأس المال، وذلك بتوقيع سند لأمر وكفالة غرم وأداء.

وكشفت الشركة أنه مع قيام الشركة الزميلة بالسداد المبكر للقرض فإنه لا يوجد أي التزام من قبل شركة الرياض للتعمير متعلق بهذا الأمر.

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