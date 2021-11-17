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"تداول السعودية" توافق على انتقال "التطويرية الغذائية" إلى السوق الرئيسية

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التطويرية الغذائية مناسبة جدا
شعار الشركة "التطويرية الغذائية"
سوق السعودية

"تداول السعودية" توافق على انتقال "التطويرية الغذائية" إلى السوق الرئيسية

إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من يوم الخميس 18 نوفمبر 2021 للبدء في إجراءات الانتقال

دبي - العربية.نت

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كشفت "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 30 مليون ريال، وبعدد أسهم 3 ملايين سهم.

وذكرت "تداول السعودية"، أنه بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم شركة "التطويرية الغذائية" ابتداءً من يوم الخميس 18 نوفمبر 2021، للبدء في إجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن 5 جلسات تداول.

وستعلن "تداول السعودية" عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

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وتابعت: "يجب ألا يُنظر إلى موافقة السوق على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. حيث أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج".

كانت شركة التطويرية الغذائية قد تقدمت بطلب انتقالها إلى السوق الرئيسي أكثر من مرة، ورفضت "تداول السعودية" الطلب لعدم استيفاء المتطلبات.

و"التطويرية الغذائية" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الموازية (نمو) منذ فبراير 2017، وكانت تأسست في يونيو 2010 وتعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على المطاعم.

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