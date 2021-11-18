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أرباح "الوطنية للتعليم" السنوية تتراجع 58% إلى 24.4 مليون ريال

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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
شعار الشركة الوطنية للتربية والتعليم
سوق السعودية

أرباح "الوطنية للتعليم" السنوية تتراجع 58% إلى 24.4 مليون ريال

نتيجة تقديم الشركة خصومات بنسب مختلفة من 10% إلى 50% على الرسوم الدراسية

دبي - العربية.نت

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تراجعت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 57.7% في السنة المالية للشركة المنتهية في 31 أغسطس 2021، لتسجل نحو 24.46 مليون ريال، مقارنة بنحو 57.8 مليون ريال أرباح السنة المالية السابقة.

وقالت "الوطنية للتعليم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح، يعود إلى انخفاض الإيرادات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تقديم الشركة خصومات بنسب مختلفة من 10% إلى 50% على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي تزامناً مع إعلان وزارة التعليم عن الدراسة عن بعد للعام الدراسي 2020-2021، وذلك تقديرًا لعملاء الشركة وللمحافظة على قاعدة الطلبة في المجمعات التعليمية التابعة للشركة بما يخدم تحقيق مستهدفات النمو للشركة على المدى البعيد.

وأشار إلى انخفاض إجمالي عدد الطلاب في السنة المالية الماضية، بنسبة 8% مقارنة بالسنة المالية السابقة، ويمثل 76% من الانخفاض في الطلاب المسجلين الجدد لمراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك بجانب الانخفاض في الإيرادات المساندة للعملية التعليمية نتيجة توقف خدمات النقل المدرسي والمقاصف.

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وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن توصية مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2021، بإجمالي 34.4 مليون ريال، لعدد 43 مليون سهم.

وذكرت الشركة أن حصة السهم من التوزيع 0.80 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.

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