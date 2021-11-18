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الرئيس التنفيذي: إيرباص تتلقى طلبات مؤكدة لشراء 265 طائرة في معرض دبي

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إيرباص
إيرباص
إيرباص

الرئيس التنفيذي: إيرباص تتلقى طلبات مؤكدة لشراء 265 طائرة في معرض دبي

إضافة إلى 139 طلبية مؤقتة أخرى

دبي – رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص لصناعة الطائرات،جيوم فوري، إن مجموعة طلبيات تلقتها الشركة في معرض دبي للطيران هذا الأسبوع عززت آمالها في زيادة الإنتاج.

وتلقت إيرباص 265 طلبا مؤكدا خلال معرض دبي، مما يقلص الفجوة مع بوينغ التي تتصدر المبيعات هذا العام مع خروج طائرتها 737 ماكس من أزمة تتعلق بالسلامة.

ورفعت 139 طلبية مؤقتة أخرى حصيلة إيرباص في دبي لتتجاوز 400 طائرة، في حين اقتنصت بوينغ طلبيات مؤكدة لشراء 72 طائرة ماكس.

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وذكر فوري أن إيرباص وافقت على زيادة الإنتاج إلى 65 طائرة ذات الممر الواحد شهريا بحلول 2025 من متوسط مقرر 45 هذا الربع.

وعلاوة على ذلك، طلبت إيرباص من الموردين بحث معدلات إنتاج تبلغ 70 طائرة في مطلع 2024 و75 بحلول 2025، لكنها لم تتخذ قرارا بعد.

وانتقد بعض الموردين هذه الخطط، إذ عبروا عن قلقهم من أن يظل التعافي من جائحة كورونا غير مكتمل.

وقال فوري هذا الأسبوع: "نحن في مرحلة تقييم الطلب.. ما حدث (في دبي) مهم، لأن ذلك يعطي، إلى جانب التوقعات والصفقات الأخرى المقبلة دليلا على أن الطلب الذي نراه لمعدل 70.. 75 سيستمر لسنوات عديدة".

وأضاف أن وجهة النظر للطلب بناء على الطلبات التي تتلقاها إيرباص وافتراضاتها الخاصة القائمة على المحادثات مع شركات الطيران تتماشى مع الصورة التي توفرها توقعات سوق إيرباص الجديدة المنشورة في المعرض.

وتراجع تسليم إيرباص للطائرات في الشهور الثلاثة الماضية لأسباب منها اضطرابات سلاسل التوريد.

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