.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مجموعة إم.تي.إن الجنوب أفريقية للاتصالات تتخارج من اليمن

  • الخط
إم تي إن
إم تي إن
شركات

مجموعة إم.تي.إن الجنوب أفريقية للاتصالات تتخارج من اليمن

تنفيذا لاستراتيجية أعلنتها العام الماضي لمغادرة الشرق الأوسط

جنوب أفريقيا- رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت مجموعة إم.تي.إن الجنوب أفريقية، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أفريقيا، اليوم الخميس، إنها ستتخارج من اليمن تنفيذا لاستراتيجية أعلنتها العام الماضي لمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة.

وقالت إم.تي.إن إنها ستحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في وحدة إم.تي.إن في اليمن.

وأضافت أنه ليس من المتوقع وجود أي أثر مادي آخر على الأرباح نتيجة لخروج الشركة إذ أنها تخلصت بالكامل من الأصول اليمنية بحلول 30 يوليو/تموز.

الإمارات تطلق معايير جديدة لمكافحة تجارة الذهب غير المشروعة أسواق المال اقتصاد الإمارات الإمارات تطلق معايير جديدة لمكافحة تجارة الذهب غير المشروعة

وأعلنت الشركة العام الماضي استراتيجية تخارجها من الشرق الأوسط للتركيز على القارة الأفريقية في إطار جهودها لتبسيط هيكلها وخفض انكشافها على الأسواق الأكثر خطورة.

وجاء التركيز على أفريقيا كذلك بسبب المنافسة الشديدة من شركة فوداكوم وهي الوحدة الأفريقية لشركة فودافون البريطانية العملاقة التي تبرم شراكات للتوسع في القارة وتدخل في مجال الخدمات المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إم.تي.إن، رالف موبيتا: "قرار الخروج من اليمن جاء نتيجة الحاجة لتبسيط حافظة الأسهم وتركيز مواردنا المحدودة على تنفيذ استراتيجية أفريقية".

كانت الشركة قد تخارجت من نشاطها في سوريا في أغسطس/آب قائلة إن العمل هناك أصبح "غير محتمل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
دراسة تثبت علمياً مقولة دراسة تثبت علمياً مقولة "ما أعز من الولد إلا ولد الولد"
الأكثر قراءة
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قبل أن تذهب
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
اكتشف المزيد