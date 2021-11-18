نهاية الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية "الخليج للتدريب".. اليوم

تنتهي اليوم الخميس مرحلة الاكتتاب في حقوق الأولوية لشركة الخليج للتدريب والتعليم بغرض زيادة رأس المال بقيمة 200 مليون ريال.

وسيرتفع رأس المال بعد انتهاء الاكتتاب في حقوق الأولوية من 450 مليون إلى 650 مليون ريال، بحسب بيان الشركة لـ"تداول" السعودية.

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وكانت فترة تداول حقوق الأولوية انتهت يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021.

وقامت الشركة بطرح 20 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد، بنسبة زيادة تصل إلى 44.4%، فيما سيرتفع عدد أسهم رأس المال المدرجة بعد الزيادة إلى 65 مليون سهم، من 45 مليون سهم قبل الزيادة.

وتستهدف الشركة استخدام متحصلات الطرح في تمويل التوسع في قطاع التعليم من خلال الاستحواذ على مدارس بقيمة 96 مليون ريال، بالإضافة إلى سداد جزء من تسهيلات قصيرة الأجل بقيمة 100 مليون ريال، فضلا عن 4 ملايين ريال تكاليف عملية الطرح.