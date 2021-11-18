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"أمانات" تخصص 1.5 مليار درهم للاستحواذات في 2022.. وتدرس إدراج شركات

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الرئيس التنفيذي لشركة أمانات محمد حمادة
الرئيس التنفيذي لشركة أمانات محمد حمادة
استحواذ

"أمانات" تخصص 1.5 مليار درهم للاستحواذات في 2022.. وتدرس إدراج شركات

حمادة: ندرس طرح شركات للاكتتاب العام في بورصات دولية ومحلية

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة، محمد حمادة، إن الشركة خصصت ما لا يقل عن 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لعمليات استحواذ العام المقبل، وإن بعض شركات محفظتها مرشحة للإدراج في سوق الأوراق المالية.

وأضاف حمادة في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "لدينا نحو 1.5 مليار درهم على الأقل للاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم في عام 2022".

يأتي هذا فيما استثمرت الشركة أكثر من مليار درهم في عمليات استحواذ هذا العام.

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وقال إن "الاستثمارات ستركز على أسواق الإمارات والسعودية ومصر، وفي قطاعات تتوزع بين التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي أو الرعاية الصحية المتخصصة، حيث يتم استكشاف الفرص حالياً".

كما أشار إلى أن الشركة قد تستفيد أيضا من سلسلة المبادرات التي أعلنتها حكومة دبي لتشجيع الإدراج في البورصة.

وتخطط دبي لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة في سوق الأوراق المالية، وقد تضم القائمة شركة طيران الإمارات.

وقال حمادة: "في منصاتنا، سواء كان ذلك في جانب الرعاية الصحية أو الجانب التعليمي، لدينا مرشحين يمكن أن يكونوا اكتتابات عامة محتملة في الوقت المناسب بما يتماشى مع استراتيجيتنا".

وأضاف: "يمكن أن نستهدف الطرح في أسواق محلية ودولية".

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