"الدوائية" تعلن موافقة الشركاء على تصفية شركة تابعة اختياريا

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" صدور قرار الشركاء في شركة أنورا للتجارة بالموافقة على تصفية الشركة اختيارياً وتعيين مصفٍ للشركة، وذلك لاتفاق الشركاء بالتصفية.

وأضافت "سبيماكو" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن شركة أنورا للتجارة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وبرأس مال مدفوع بلغ 300 ألف ريال، وهي مملوكة بنسبة 99% لشركة آراك للرعاية الصحية.

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وتمتلك سبيماكو الدوائية شركة آراك للرعاية الصحية بنسبة 100%.

وسيتم اظهار الأثر المالي - والذي لا يتوقع أن يكون جوهرياً- بعد الانتهاء من إجراءات التصفية في القوائم المالية الموحدة لشركة سبيماكو الدوائية خلال الفترة القادمة.