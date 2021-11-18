"هيرميس" تتحول إلى بنك شامل.. البداية ببنك الاستثمار العربي

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، التحول إلى بنك شامل في السوق المصري، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على 51% في بنك الاستثمار العربي.

وقالت إن الصفقة تعد أحد المحاور الاستراتيجية نحو الدخول في قطاع الخدمات المصرفية الواعد في السوق المصري. وبموجب هذه الصفقة، سوف تتولى المجموعة المالية هيرميس القابضة قيادة بنك الاستثمار العربي مع استحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وهو صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي، الشريك البارز للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على حصة قدرها 25% في البنك.

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وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، إن إتمام الصفقة مع صندوق مصر السيادي سيساهم في تحويل عملياتنا في مصر إلى منصة مصرفية شاملة، وذلك من خلال العمليات المصرفية التجارية بالإضافة إلى خدماتنا من خلال بنك الاستثمار ومنصة التمويل غير المصرفي، وهو ما يعزز من قدرتنا على تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية لكل من عملائنا الأفراد والشركات على حد سواء في السوق المحلي.

وأشار أنه بالنسبة للأسواق الناشئة والمبتدئة فسنستمر في تقديم خدمات بنك الاستثمار الرائدة في مصر و12 دولة أخرى، وسنواصل الحفاظ على ريادتنا في جميع الأسواق التي نعمل بها بتأمين أحجام تداول متميزة، ونفتخر بالدور الحيوي الذي لعبته الشركة في إتمام مجموعة من أبرز الصفقات الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا مثل الطرح الأولي لكل من شركة أكوا باور في السوق السعودي "تداول" وفيرتيجلوب في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وغيرها من الصفقات المؤثرة.

وأوضح أن إتمام الاستحواذ على حصة الأغلبية في بنك الاستثمار العربي يعد بمثابة خطوة أخرى نحو بناء بنية مؤسسية قوية للمجموعة تساعدنا في مواجهة التقلبات الدورية لأسواق رأس المال وتعزيز إمكانية التضافر بين مختلف قطاعات الشركة لتقديم باقة شاملة من المنتجات والخدمات لعملائنا.

وأكد أن الجهود التي تبذلها الشركة لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها أثمر عن تنمية تواجدها المباشر في 13 دولة مما يتيح لها القدرة على تقديم خدمات مالية لأكثر من مليار شخص يعيشون ويمارسون أعمالهم في مجموعة من أسرع الأسواق نموًا حول العالم.

وأشار "عوض" إلى أن إضافة الخدمات المصرفية إلى خدماتنا التي نقدمها في السوق المصري يؤكد على قدرة المجموعة المالية هيرميس القابضة، من خلال شركاتها التابعة والعلامات التجارية المميزة التي تمتلكها المجموعة، على تزويد عملائها بحلول متكاملة من الخدمات المالية من خلال منصة واحدة.