9 ديسمبر.. عموميتا "الدرع العربي" و"الأهلي للتكافل" تناقشان قرار الاندماج

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، عن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في يوم 9 ديسمبر 2021 لمناقشة زيادة رأس المال بعد الدمج مع شركة الأهلي للتكافل.

وأوضحت "الدرع العربي" في بيان، اليوم الخميس، أن الجمعية العمومية ستقوم بالتصويت على دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين وفقاً لأحكام المواد 191 و192 و193 من نظام الشركات.

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أشارت الشركة إلى إصدار 1.4 سهم جديد في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم مملوك في شركة الأهلي للتكافل.

يأتي ذلك تنفيذا لاتفاقية الاندماج الملزمة الموقعة بين شركة الدرع للتأمين وشركة الأهلي للتكافل في يوم 12 يوليو 2021.

وستنظر الجمعية العمومية في التصويت على زيادة رأس مال شركة الدرع العربي للتأمين من 400 مليون ريال إلى 638.524 مليون ريال، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

كما تصوت الجمعية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة الدرع العربي للتأمين وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق (1) لهذه الدعوة على أن تسري هذه التعديلات فوراً.

كما تنظر الجمعية في التصويت على تعديل المادة 15 من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة، كذلك التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس للشركة، والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

في بيان منفصل، أعلنت الأهلي للتكافل، عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 9 ديسمبر 2021 للتصويت على العرض المقدم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني لغرض الدمج.