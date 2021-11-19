"إينوك" و"اير شاتو" توقعان اتفاقية لتزويد وقود الطائرات

وقعت مجموعة "إينوك" وشركة "اير شاتو"، التي توفر خدمات التأجير والنقل عبر طائرات الهيلوكوبتر، اتفاقية تعاون تهدف لتزويد وقود طائرات الهليكوبتر خارج المطارات حيث من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تلبية احتياجات الوقود لنحو 30 طائرة هليكوبتر يوميا.

وقع الاتفاقية أمس الخميس، خلال معرض دبي للطيران، كل من فريد البستكي مدير إدارة إينوك للطيران والدكتور سامر محمد المؤسس والرئيس لشركة "اير شاتو" وذلك بحضور برهان الهاشمي المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة إينوك.

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وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك إن معرض دبي للطيران يوفر منصة استراتيجية تتيح لنا استعراض قدراتنا المتنامية في مجال وقود الطائرات ويأتي تعاوننا مع الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطيران وتقديم أفضل الخدمات الممكنة انطلاقا من التزامنا بتعزيز مكانتنا العالمية في القطاع والحفاظ على سجلّنا الحافل بالنجاحات.

تجدر الإشارة إلى أن "اينوك للطيران" هو قسم وقود الطائرات في مجموعة اينوك وأحد أكبر موردي ومسوقي وقود الطائرات لشركات الطيران التجارية والطائرات العسكرية والعامة في دولة الإمارات منذ عام 1995.