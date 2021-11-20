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ريلاينس وأرامكو تعيدان تقييم صفقة الكيماويات بـ 15 مليار دولار

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شركة ريلاينس
شركة ريلاينس
شركات

ريلاينس وأرامكو تعيدان تقييم صفقة الكيماويات بـ 15 مليار دولار

ريلاينس الهندية ستسحب طلبها بفصل أعمال تحويل النفط إلى كيماويات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ريلاينس إنداستريز الهندية أنها قررت مع شركة أرامكو السعودية إعادة تقييم الاستثمار المقترح للشركة السعودية في أعمال ريلاينس في مجال تحويل النفط إلى مواد كيماوية.

كانت ريلاينس قد أعلنت عن بيع حصة 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، لكن الصفقة توقفت بعد تراجع أسعار الخام والطلب عليه بسبب جائحة كورونا.

قالت ريلاينس اليوم الجمعة بحسب "رويترز"، إنه "نظرا لتغير طبيعة محفظة أنشطة ريلاينس، فقد رأت ريلاينس وأرامكو السعودية معا أنه سيكون من المفيد للطرفين إعادة تقييم الاستثمار المقترح في أنشطة تحويل النفط إلى كيماويات".

وأوضحت ريلاينس أيضا أنها ستسحب طلبها بفصل أعمال تحويل النفط إلى كيماويات. وأضافت أنها ستظل الشريك المفضل لأرامكو في استثمارات القطاع الخاص في الهند وسوف تتعاون مع أرامكو وشركة سابك من أجل استثمارات في السعودية.

كانت ريلاينس قد قالت في أكتوبر /تشرين الأول إنها حصلت على تأييد المساهمين لتعيين رئيس أرامكو ياسر الرميان مديرا مستقلا في مجلس الإدارة.

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