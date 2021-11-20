فورد تقطع طريق التعاون مع "ريفيان" لتطوير سيارات كهربائية

أكدت شركة فورد موتور أنها وشركة ريفيان أوتوموتيف ألغتا خططا للشراكة في تطوير سيارة كهربائية.

قال متحدث لرويترز "نحترم ريفيان وأجرينا مناقشات استكشافية مطولة معهم... غير أن كلا الجانبين اتفقا على عدم المضي في أي نوع من الشراكة في تطوير السيارات أو التشارك في المنصات".

مادة اعلانية

تمتلك فورد حوالي 12% من ريفيان، وهي شركة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية مقرها كاليفورنيا، والتي صارت شركة عامة في العاشر من نوفمبر.

كان رئيس فورد التنفيذي جيم فارلي قد كشف عن الانفصال في خبر نشرته أوتوموتيف نيوز يوم الجمعة. ولم تكن هناك تفاصيل عن السيارة المقترحة.

كما كان متحدث باسم فورد قد قال لرويترز في أكتوبر إن "ريفيان استثمار استراتيجي وما زلنا نبحث سبل للتعاون المحتمل معهم".

ألغت فورد في وقت سابق خطة لبناء سيارة لينكولن جديدة تستخدم قاعدة بناء وبرمجيات سيارات ريفيان الكهربائية.

تواصل فورد تعزيز تطويرها وتصنيعها للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف طاقة إنتاج عالمية تبلغ 600 ألف سيارة بحلول أواخر 2023.