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عطل يشل سيارات "تسلا".. وإيلون ماسك معتذراً: أصلحنا الخلل

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سيارات تسلا
سيارات تسلا
تسلا

عطل يشل سيارات "تسلا".. وإيلون ماسك معتذراً: أصلحنا الخلل

مغرّدون عبر "تويتر": العديد من أصحاب "تسلا" عالقون خارج سياراتهم

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس "تيسلا" إيلون ماسك عبر تويتر أن الوضع يعود إلى طبيعته بعد عطل أصاب الجمعة، خوادم الشركة حال دون تشغيل السيارات الكهربائية المصنعة من العلامة التجارية الشهيرة على مدى ساعات.

وغرّد ماسك أن "الوضع يعود إلى طبيعته حاليا"، متحدثا عن مشكلة مرتبطة بالضغط على الشبكة. وأضاف "نتقدم بالاعتذار وسنتخذ إجراءات كي لا يتكرر ذلك".

كان ماسك قد رد على مستخدم كوري جنوبي لسيارات "تيسلا" يواجه مشكلة في تشغيل سيارته من طراز "تيسلا موديل 3" عبر التطبيق المخصص لها على "أبل".

كان السائق أوضح أنه لم يتمكن من تشغيل سيارته بواسطة الهاتف، واضطر لاستخدام مفتاح على شكل بطاقة كانت بحوزته.

كتب مغردون على تويتر أن العديد من أصحاب سيارات تسلا عالقون خارج السيارة، وقال أحدهم: لقد قالوا لنا إننا نساعد البيئة من خلال اقتناء سيارة كهربائية، لكن لم يخطر في بالي أني سأضطر إلى المشي. واجهت الأعطال مستخدمين في بلدان عدة بينها الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وألمانيا.

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