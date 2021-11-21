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استقالة الرئيس التنفيذي لأسواق العثيم وتعيين "منصور جمال" بدلا منه

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أسواق العثيم
سوق السعودية

استقالة الرئيس التنفيذي لأسواق العثيم وتعيين "منصور جمال" بدلا منه

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة محسن صقر حسين، لظروف عائلية، تتطلب تواجده المستمر خارج المملكة وسيستعين مجلس الإدارة بخبراته كمستشار لمجلس الإدارة.

وقرر مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات الموافقة على تكليف موفق منصور جمال (عضو مجلس إدارة مستقل) بمنصب الرئيس التنفيذي وتغيير صفة عضويته بالمجلس ليكون عضواً تنفيذياً، حيث سينضم إلى شركة أسواق عبدالله العثيم في 21 نوفمبر 2021، وسيباشر عمله كرئيس تنفيذي مكلف بتاريخ سريان استقالة الرئيس التنفيذي الحالي في تاريخ 17 ديسمبر 2021، مما يكفل انسيابية انتقال المهام.

وتعتزم شركة عبد الله العثيم للاستثمار عبر خطتها التوسعية حتى عام 2030، افتتاح 20 مجمعا تجاريا جديدا في مناطق عدة، أبرزها الجبيل والخبر وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات ريال.

ومن المتوقع أن توفر الخطة أكثر من 30 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

وكانت شركة أسواق عبد الله العثيم أعلنت عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021، بإجمالي 180 مليون ريال، بعدد 90 مليون سهم.

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