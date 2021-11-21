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الصين تفرض غرامة على عمالقة التكنولوجيا في أحدث حملة ضد الاحتكار

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مجموعة علي بابا
مجموعة علي بابا
شركات

الصين تفرض غرامة على عمالقة التكنولوجيا في أحدث حملة ضد الاحتكار

من بينهم مجموعة Alibaba و Tencent و Baidu

دبي - العربية.نت

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أمرت هيئة مراقبة المنافسة في الصين مجموعة Alibaba وشركتي Tencent و Baidu، من بين شركات أخرى، بدفع ما مجموعه 21.5 مليون يوان (3.4 مليون دولار) كغرامات، وهي أحدث جولة من العقوبات في حملة الدولة المستمرة ضد الاحتكار.

قالت إدارة الدولة لتنظيم السوق في بيان يوم أمس السبت، إنه يتعين على الشركات دفع 500 ألف يوان (78 ألف دولار) مقابل كل انتهاك من 43 انتهاكاً لمكافحة الاحتكار.

وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ في مارس، عن نيته ملاحقة "شركات المنصات التي تجمع البيانات لإنشاء احتكارات"، وتعمل بكين على زيادة الرقابة على القطاع الخاص الصيني مترامي الأطراف، لمكافحة الاحتكار لاسيما في المجال الرقمي.

وفُرضت على علي بابا ضريبة قدرها 2.8 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، لإساءة استغلالها هيمنتها على السوق، في حين تم تغريم شركة توصيل الطعام ميتوان 533 مليون دولار الشهر الماضي لانتهاكها لوائح مكافحة الاحتكار.

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