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"جبل عمر" تحصل على موافقة "المالية" لإعادة هيكلة قرض بـ3 مليارات ريال

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سوق السعودية

"جبل عمر" تحصل على موافقة "المالية" لإعادة هيكلة قرض بـ3 مليارات ريال

شملت تمديد آجال استحقاق جميع الأقساط المستحقة على التمويل القائم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جبل عمر للتطوير استلامها خطاب وزارة المالية السعودية، يتضمن الموافقة على إعادة هيكلة مبلغ 1.5 مليار ريال من إجمالي قرض بقيمة 3 مليارات ريال كانت قد حصلت عليه في ديسمبر 2011، إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بأجل غير محدد وفقاً للشروط المتفق عليها.

وقالت الشركة في بيان الموافقة شملت تمديد آجال استحقاق جميع الأقساط المستحقة على التمويل القائم، وتقديم الدعم الممكن لإعادة هيكلة القروض الأخرى.

وبحسب الموافقة، ستتم إعادة جدولة المتبقي من القرض والبالغ 1.5 مليار ريال ليكون تاريخ استحقاقه في31 مارس 2031م تدفع دفعة واحدة.

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وتم إعفاء الشركة من دفع جميع العمولات المصرفية المتراكمة حتى تاريخ 14/11/2021م والتي تتجاوز 440 مليون ريال. وتم تخفيض سعر العمولة المصرفية على المبلغ المعاد جدولته من القرض البالغ 1.5 مليار ريال.

شملت الموافقة رسملة العمولات المصرفية، التي سيتم احتسابها من تاريخ 15/11/2021م حتى تاريخ 31/12/2025م.

وسيتم فك الرهن عن قطعة الأرض المقام عليها فندق (دبل تري) واستبدالها برهن قطع أراض داخل المشروع مساوية لها بالقيمة وفقاً للشروط المتفق عليها.

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