"سليمان الحبيب": عقد إيجار أرض بـ 30 مليون ريال في المدينة المنورة

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية "سليمان الحبيب" عن تلقيها خطاب ترسية عقد إيجار من أمانة منطقة المدينة المنورة لاستثمار أرض تقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد كتابة العدل الثانية في مدينة المدينة المنورة، وذلك بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى على الأرض المخصصة.

وأفادت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد بأن قيمة العقد 30.19 مليون ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة) تمثل إجمالي قيمة الإيجار لمدة 50 سنة.

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وأوضحت المجموعة أن أمانة منطقة المدينة المنورة تؤجر للشركة قطعة الأرض الكائنة في حي مذينب في منطقة ميطان بالمدينة المنورة، والتي تقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد كتابة العدل الثانية، والتي تبلغ مساحتها 18.77 ألف متر مربع وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى على الأرض المخصصة.

وأكدت "سليمان الحبيب"، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية، موضحة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص وفق الأنظمة ذات العلاقة.