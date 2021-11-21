"سيسكو" للعربية: خفض حصتنا بـ"البحر الأحمر" بهدف جذب الاستثمار الأجنبي

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" محمد المدرس في مقابلة مع "العربية" أن مشروع محطة بوابة البحر الأحمر، يعد إحدى شركات "سيسكو" التابعة، موضحا أن المشروع يعمل منذ 11 عاما بشكل متميز ضمن منظومة متكاملة من الموانئ السعودية على الساحلين الشرق والغربي.

وأضاف المدرس أن محطة بوابة البحر الأحمر، من أوائل المشاريع التي تشارك فيها القطاع الخاص مع العام لخدمة اقتصاد المملكة، ليشكل ضمن منظومة متكاملة عامل رفع لقدرات الموانئ، ورفع مستوى الخدمات لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط بين 3 قارات ضمن مسار البحر الأحمر.

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واعتبر أن خفض حصة "سيسكو" في محطة البحر الأحمر يأتي كتحرك استراتيجي بهدف جذب مستثمرين أجانب، وجذب الخبرات العالمية، ولقد دخل في شراكة هذا المشروع كل من صندوق الاستثمارات العامة، وإحدى شركات الشحن العالمية (كوسكو) وهذا يعزز مكانة الشركة، ويعزز مكانة محطة بوابة البحر الأحمر لجذب المزيد من أعمال النقل البحري.

وأشار إلى نمو إيرادات "سيسكو" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يدل على أداء متميز في مناولة الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، موضحاً أن الشركة بصدد توسعات أكبر في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يساهم في تعزيز الأرباح.