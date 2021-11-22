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أرامكو السعودية تؤكد مواصلة البحث عن فرص استثمارية في الهند

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أرامكو

أرامكو السعودية تؤكد مواصلة البحث عن فرص استثمارية في الهند

إلغاء اتفاقية استحواذ أرامكو على 20% من شركة تابعة لريلاينس الهندية

دبي - العربية.نت

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أكدت شركة أرامكو السعودية عزمها مواصلة البحث عن فرص استثمارية في الهند مع شركائها المحتملين بمن فيهم شركة ريلاينس اندستريز Reliance Industries لما توفره البلاد من فرص واعدة على المدى الطويل.

جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة ريلاينس أنها اتفقت مع أرامكو على إلغاء الاتفاقية غير الملزمة بينهما الموقعة في أغسطس 2019، والتي كانت تقضي باستحواذ أرامكو على 20% من عمليات شركتها التابعة لتحويل النفط إلى كيمياويات في صفقة قيمتها 15 مليار دولار.

ويأتي القرار في أعقاب قيام شركة ريلاينس مؤخراً بتعزيز خططها لتطوير مشاريع الطاقة الخضراء الضخمة في مجمع في Jamnagar والذي سيصبح أحد أكبر مرافق تصنيع الطاقة المتجددة المتكاملة في العالم.

وأكدت ريلاينس أنها ستستمر في كونها الشريك المفضل لأرامكو في الهند مؤكدة أنها ستعمل معها ومع سابك بهدف الاستثمار في المملكة.

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