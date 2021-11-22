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إريكسون توقع أكبر صفقة استحواذ في تاريخها لدخول هذا القطاع

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استحواذ

إريكسون توقع أكبر صفقة استحواذ في تاريخها لدخول هذا القطاع

قيمة الصفقة تصل إلى 5.3 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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وافقت شركة إريكسون على شراء Vonage Holdings Corp الأميركية بقيمة تبلغ 5.3 مليار دولار، وسط مساعٍ لاختراق سوق خدمات الاتصالات السحابية.

وفي حال إتمام الصفقة فستكون الأكبر على الإطلاق في تاريخ إريكسون، حيث كان أكبر استحواذاتها السابقة، على أصول معدات الاتصالات لشركة Telent بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) في عام 2005، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

ستدفع مجموعة الاتصالات السويدية 21 دولاراً لكل سهم في شركة Vonage، وفقاً لبيان صدر اليوم الاثنين. ويمثل العرض قيمة مؤسسة تبلغ نحو 6.2 مليار دولار.

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يأتي اندفاع إريكسون نحو خدمات الحوسبة السحابية في وقت تعثرت أرباحها بسبب الأعمال المفقودة في الصين ونقص المكونات جراء ضغوط سلسلة التوريد العالمية.

وقالت الشركة إنها لا تزال ملتزمة تماماً بهدف هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك طويل الأجل بين 15-18%.

وتمثل منصة الاتصالات السحابية 80% من إيرادات الشركة الأميركية السنوية البالغة 1.4 مليار دولار، حيث تمكن المطورين من تضمين خدمات مثل المراسلة والفيديو في منتجاتهم.

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