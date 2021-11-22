شركة أور كراود الإسرائيلية تحصل على ترخيص للعمل في الإمارات

قالت شركة أور كراود إحدى أكبر شركات رأس المال المخاطر في إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها حصلت على موافقة وترخيص للعمل في دولة الإمارات.

وذكرت الشركة أنها أصبحت أول شركة استثمار إسرائيلية لرأس المال المخاطر تحصل على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي، وهو المركز المالي الدولي الرئيسي في أبوظبي.

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وستعمل شركة أور كراود مانجمنت (أرابيا) المحدودة كمدير للصناديق وفقا لقواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية بالسوق.

وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون ميدفيد، إنها ستتمكن من جمع الأموال في الإمارات وترويج الشركات الجديدة المحلية في الإمارات والمنطقة لعملائها الذين يبلغ عددهم على مستوى العالم 160 ألفا و"دفع الاستثمارات العالمية في نظام الشركات الجديدة النشط في الإمارات. وهذه خطوة كبرى صوب تطوير نشاط أور كراود في الإمارات".

ومن جانبه، قال شريك أور كراود في الإمارات، صباح البينالي، إن الشركة ستتمكن من إنشاء صناديق لرأس المال المخاطر في سوق أبوظبي العالمي للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة بالإمارات والمنطقة.

وأضاف "تركيزنا الأساسي في المرحلة الأولية سينصب على القطاعات الزراعية والمالية والتكنولوجيا الطبية".